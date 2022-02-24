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Париж призвал граждан Франции немедленно покинуть Украину

Общество
Париж призвал граждан Франции немедленно покинуть Украину

Все граждане Франции, находящиеся на территории Украины, должны немедленно покинуть ее. Об этом сообщает французский МИД.

Соответствующее предупреждение ведомство опубликовало в ночь на четверг. Подчеркивается, что такое заявление было принято в условиях «острой напряженности», вызванной «сосредоточением российских войск у границ Украины» и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Также в Париже отмечают, что решение было принято с учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины. Подчеркивается, что граждане Франции должны покинуть страну незамедлительно.

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