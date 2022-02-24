Париж призвал граждан Франции немедленно покинуть Украину

Все граждане Франции, находящиеся на территории Украины, должны немедленно покинуть ее. Об этом сообщает французский МИД.

Соответствующее предупреждение ведомство опубликовало в ночь на четверг. Подчеркивается, что такое заявление было принято в условиях «острой напряженности», вызванной «сосредоточением российских войск у границ Украины» и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Также в Париже отмечают, что решение было принято с учетом введения чрезвычайного положения, одобренного парламентом Украины. Подчеркивается, что граждане Франции должны покинуть страну незамедлительно.