ДНР в случае нападения Украины вернет потерянные в 2014 году границы

Донецкая Народная Республика в случае нападения Украины примет контрмеры.

Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что речь о возвращении потерянных в 2014 году границ. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Ранее Басурин заявил, что Россия способна обеспечить безопасность республикам Донбасса без отправки в регион военных. Он напомнил, что система противовоздушной обороны РФ может закрыть небо над Донбассом, исключив полеты украинской военной авиации.