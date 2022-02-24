Зеленский записал обращение на русском и украинском языках

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед гражданами страны с речью на русском и украинском языках.

Украинский лидер в своем обращении заявил о попытке инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Донбассе 23 февраля, но не получил ответа. По официальным каналам о планировании переговоров глав государств информации на данный момент не поступало.

Ранее стало известно, что Верховная рада поддержала указ президента о введении чрезвычайного положения в стране. Распоряжение вступило в силу в 1:00 по московскому времени. Также ранее администрация президента США подтвердила отсутствие планов по переброске военного контингента на Украину для борьбы с российскими военными.