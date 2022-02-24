Пушилин: Байден признал ЛНР и ДНР введением санкций против них

Введя санкции в отношении Луганской и Донецкой народных республик, президент США Джо Байден фактически признал их как субъекты, считает глава ДНР Денис Пушилин.

Глава Белого дома ранее запретил физическим и юридическим лицам из США инвестировать в народные республики Донбасса и вести торговлю с ними. Соответствующее решение Байден принял после того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР.

Этими шагами американский лидер опосредованно признал народные республики Донбасса «как субъекты», сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин.

В последние дни ситуация в Донбассе заметно обострилась. Представители ДНР и ЛНР заявили о множественных обстрелах со стороны украинских военных и объявили о временной эвакуации жителей в Ростовскую область. В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛДНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках.