Небензя: ЛНР и ДНР не уходили от реализации минских договоренностей

Луганская и Донецкая народные республики не уходили от реализации минских договоренностей. Соответствующее заявление во время ГА ООН сделал постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что жителям ДНР и ЛНР было очевидно, в какую страну Киев призывает их вернуться. Однако, несмотря на это, в ЛДНР не отказывались от реализации минских договоренностей, отметил Небензя. По словам постпреда России, республики верили, что соглашения будут выполнены, и они получат особый статус. Однако эти надежды остались лишь надеждами, добавил дипломат.

Обстановка на территории Донбасса обострилась в течение последних дней. ДНР и ЛНР сообщили, что украинские силовики совершают многочисленные обстрелы. В связи с этим власти республик временно эвакуировали граждан в Ростовскую область.