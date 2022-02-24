Песков сообщил о призыве лидеров ДНР и ЛНР помочь в отражении украинской агрессии

Лидеры Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны украинских военных.

Пасечник и Пушилин отметили, что обстановка в Донбассе обострилась. Лидеры Донецкой и Луганской народных республик при этом обратили внимание на увеличение угрозы со стороны Киева. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы письма добавили, что из-за обострения ситуации и угрозы со стороны Украины жителям республик приходится покидать собственные дома. Также сообщается, что продолжается эвакуация граждан.