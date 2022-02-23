Депутат ГД Валуев заявил о безальтернативности решения России о признании ЛДНР

Признание независимости ДНР и ЛНР Россией было единственным выходом из сложившейся в регионе ситуации, считает депутат Госдумы Николай Валуев.

Конфликт в Донбассе продолжался восемь лет и активно подогревался НАТО, отметил в колонке для ФАН парламентарий. Украине отведена роль исполнителя, тогда как решения принимал не Киев, считает Валуев.

«Поэтому решение России было единственной возможностью спасти жителей теперь уже официально признанных Донецкой и Луганской народных республик. Очень надеюсь, что вскоре последует признание ДНР и ЛНР со стороны других государств, в первую очередь наших друзей и союзников», — отмечает депутат.

Действия России послужили сигналом того, что Москва полна решимости защитить жителей Донбасса, уточнил Валуев. По его словам, украинские националисты в ВСУ «даже не думали скрывать» планов устроить «геноцид мирного населения» ДНР и ЛНР.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что прямо сейчас речь о вводе Вооруженных сил России в Донбасс не идет. В беседе с журналистами глава государства подчеркнул, что не говорил о немедленной отправке войск в Луганскую и Донецкую народные республики.