Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Украину Венгрией, пока описывала российскую «угрозу» на востоке Европы и геополитическую ситуацию в регионе.

Ошибку американский парламентарий допустила во время общения с журналистами. Пелоси предложила представителям СМИ посмотреть на карту, где, по ее словам, Венгрию окружают Россия, Белоруссия и Крым.

«Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны», — сообщила Пелоси.

Ранее президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот заявил, что Украина представляет собой лишь инструмент для западных стран в достижении ими определенных целей. Запад солидаризировался с радикалами Украины и теперь покрывает все творимое ими беззаконии, считает журналист.