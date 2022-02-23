Замглавы Суверенного совета Судана Дагло оценил признание Россией ДНР и ЛНР

Первый заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммад Дагло заявил, что Россия имеет право поддерживать и защищать своих граждан по всему миру.

Поэтому политик считает абсолютно закономерным решение президента России Владимира Путина признать суверенитет Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом он заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Что касается России, то это ее право — действовать в интересах своих граждан и защищать свой народ. Это ее право согласно конституции и согласно закону. И весь мир должен осознать, что это ее право — защищать свой народ», — пояснил Дагло.

В минувший понедельник, 21 февраля, российский лидер подписал указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик суверенными территориальными единицами. О таком решении Владимира Путина попросили президенты обеих республик. В вопросе признания суверенитета этих территорий Россию поддержали Сирия, ЦАР, Южная Осетия и Абхазия.

Дагло считает, что подобным решением Россия в очередной раз показала, как отстаивает интересы своих граждан.