Следственный комитет РФ возбудил дело после гибели мирных граждан ЛНР

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мирных жителей Луганской Народной Республики 22 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по части 1 статьи 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств т методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»). Власти ЛНР ранее проинформировали, что в ходе обстрелов со украинской стороны на территории республики погибло двое гражданских лиц.

По данным СЦКК, обстрел произошел 22 февраля в 23:35 на направлении Золотое-4 — Березовское. Согласно информации Народной милиции ЛНР, огонь открыли солдаты 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.