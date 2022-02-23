Деятели культуры направили Путину письмо по поводу опасности в России

Деятели культуры считают, что над Российской Федерацией нависла смертельная опасность. В обращении к президенту Владимиру Путину они рассказали, как защитить русские ценности.

Свыше 100 деятелей культуры поддержали проект указа российского лидера об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», передает «Царьград».

Жаркая дискуссия среди граждан разгорелась на фоне того, как Министерство культуры РФ приняло решение приостановить общественное обсуждение проекта указа Путина в действующей редакции. Уточняется, что одной из причин остановки стало открытое письмо, подписанное 13-ю директорами театров, режиссерами и продюсерами, очевидно, переживающими за собственную кассу. Однако у них нашлось достаточно оппонентов, которые обратились с письмом в защиту русских ценностей напрямую к президенту Российской Федерации.