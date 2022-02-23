Свыше 100 тысяч граждан ЛНР и ДНР пересекли границу с Россией

Более 100 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской народных республик пересекли границу с Российской Федерацией, сообщил источник.

Эвакуированных из ЛНР и ДНР граждан принимают в Ростовской области. На местах организованы пункты оказания медицинской помощи и временного нахождения беженцев. В российских регионах собирают гуманитарную помощь для эвакуированных. Им передают питание, одежду и средства личной гигиены.

Напомним, что Россия ранее признала независимость республик Донбасса. Решение принял президент РФ Владимир Путин. Более 70% опрошенных жителей России заявили, что поддерживают признание суверенитета ДНР и ЛНР.