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В ФРГ заменили эмблему «Газпрома» на форме футболистов лозунгом «Свободу Украине»

Европа и США
В ФРГ заменили эмблему «Газпрома» на форме футболистов лозунгом «Свободу Украине»

Германская медиакомпания Bild намерена в своих материалах спрятать рекламу «Газпрома» на форме игроков футбольного клуба «Шальке-04» (город Гельзенкирхен, земля Северный Рейн-Вестфалия). Вместо логотипа российской компании на футболках будет красоваться слоган «Свободу Украине!».

«Трудно принять то, что мы должны смотреть рекламу "Газпрома" по телевизору под гимн Лиги чемпионов», — заявили в редакции Bild.

 

Примечательно, что в интернет-магазине Bild до сих пор продаются мужские и женские футболки «Шальке-04» с большим логотипом «Газпрома» — цена составляет от 19 до 69 евро. Вероятно, на коммерческие проекты медиакомпании решение не распространяется.

Не исключено, что в рамках таких «санкций» немецким журналистам придется подвергнуть цензуре и любые публикации, связанные с Лигой чемпионов — с 2012 года спонсором престижного футбольного турнира является «Газпром». Кроме того, российская энергетическая компания получила партнерские права на Чемпионат Европы 2024 года, финал Лиги наций 2021 и 2023 годов, а также другие соревнования.

В ФРГ заменили эмблему «Газпрома» на форме футболистов лозунгом «Свободу Украине»
Global Look Press  / Jvºrgen Fromme/firoSportphoto

Ранее американские журналисты предупредили о непредсказуемых последствиях антироссийских санкций для глобальной экономики. Подробнее — в нашей статье.

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