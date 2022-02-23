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Иммунолог Маччиоки назвала недосып фактором развития рака

Общество
Иммунолог Маччиоки назвала недосып фактором развития рака

Дефицит сна негативно влияет на состояние здоровья человека, снижая уровень его иммунитета. Такое мнение выразила врач-иммунолог, специалист Университета Сассекса (Великобритания) Дженна Маччиоки.

Медицинский специалист утверждает, что недостаток сна приводит к снижению числа клеток-киллеров в организме. Эти клетки выступают в качестве первой линии защиты от различных вирусов и раковых клеток. Таким образом, дефицит сна увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, а также простуды.

«Люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются при воздействии вируса по сравнению с теми, кто спит более семи часов в сутки», — приводит ее слова издание «МедикФорум».

Недостаток сна может повлиять и на устойчивость человека к болезненным ощущениям. Как утверждает Маччиоки, люди, испытывающие дефицит сна, чаще страдают от головных болей или общего ухудшения самочувствия.

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