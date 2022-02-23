Иммунолог Маччиоки назвала недосып фактором развития рака

Дефицит сна негативно влияет на состояние здоровья человека, снижая уровень его иммунитета. Такое мнение выразила врач-иммунолог, специалист Университета Сассекса (Великобритания) Дженна Маччиоки.

Медицинский специалист утверждает, что недостаток сна приводит к снижению числа клеток-киллеров в организме. Эти клетки выступают в качестве первой линии защиты от различных вирусов и раковых клеток. Таким образом, дефицит сна увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, а также простуды.

«Люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, в четыре раза чаще простужаются при воздействии вируса по сравнению с теми, кто спит более семи часов в сутки», — приводит ее слова издание «МедикФорум».

Недостаток сна может повлиять и на устойчивость человека к болезненным ощущениям. Как утверждает Маччиоки, люди, испытывающие дефицит сна, чаще страдают от головных болей или общего ухудшения самочувствия.