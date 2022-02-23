Bild начал ретушировать логотип «Газпрома» на фотографиях клуба «Шальке»

Немецкий таблоид Bild принял решение закрасить рекламу «Газпрома» на фотографиях с брендовыми майками футбольного клуба «Шальке-04».

Как сообщили в газете, вместо логотипа российской компании Bild решил разместить призывы к солидарности с Украиной.

На брендовой одежде клуба второй Бундеслиги «Шальке» находится реклама спонсора футбольной команды «Газпрома».

Ранее Россия признала ДНР и ЛНР независимыми государствами на фоне резкого ухудшения ситуации в Донбассе. С главами республик подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, которая владеет 77,63% футбольного клуба ЦСКА, попала в санкционный список министерства финансов США. Введение санкционного пакета связано с конфликтом из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.