США на протяжении многих лет регулярно вмешивались во внутреннюю политику других стран. Нередко такие действия приводили к военным конфликтам, в ходе которых американцы расстреливали мирных жителей и разрушали целые города.

Правозащитники из основанного российским бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) опубликовали материал, посвященный самым страшным преступлениям ВС США, за которые американцы так и не были наказаны. В публикации отмечается, что в ходе Корейской войны 1950 года южнокорейская деревня Ногылли получила печальную известность как место гибели более 700 беженцев, пытавшихся спастись от наступавшей армии КНДР.

Американская армия, принимавшая участие в боевых действиях, вызвалась помочь жителям близлежащих деревень. Собрав их в низине возле небольшого ручья, военнослужащие США расстреляли их. Они получили прямой приказ открыть огонь по беженцам. Жертвами стрельбы стали в основном женщины и дети, передает Федеральное агентство новостей.

В ФБР также напомнили о том, что США применяли химическое оружие в Ираке. В отчете одного из подразделений американской армии говорилось об использовании военнослужащими белого фосфора. Солдаты, которые хвастались своей ролью в убийстве тысяч иракских мирных жителей, описывали его как «чрезвычайно эффективный и универсальный боеприпас».

Фонд борьбы с репрессиями осудил безнаказанность военнослужащих США за кровавые преступления в других странах, список которых можно продолжать бесконечно. Правозащитники убеждены, что все должны быть равны перед международным правом и нести ответственность за свои действия.