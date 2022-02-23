Политолог Рогулев предложил Байдену сменить пластинку после вбросов о «нападении» РФ на Украину

Многие мировые лидеры после признания Россией республик Донбасса выбрали выжидательную позицию, это необходимо делать и Москве, считает политолог Юрий Рогулев.

В беседе с ФАН эксперт заметил, что готовилась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также планировались переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Однако сейчас это все отменено, но Вашингтон все еще распространяет вбросы о том, что есть опасность «нападения», добавил эксперт.

«Они тоже будут выжидать шагов России. При этом они сказали, что дверь для дипломатии остается открытой», — подчеркнул Рогулев.

Политолог заявил, что США так и не смогли убедить всех в том, что Россия «нападет» на Украину, несмотря на то, что информационные поводы на эту тему до сих пор имеют место в зарубежных СМИ. Однако никакого нападения не случилось, заключил он.