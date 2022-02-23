Политолог Родионов: Украина примерила на себя образ «жертвы агрессии» для вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский пытается устроить «маленькую непобедоносную войну», чтобы предстать перед всем миром в роли «жертвы агрессии» и добиться вступления страны в НАТО, считает политолог Дмитрий Родионов.

По мнению заместителя директора Института инновационного развития, украинский лидер рассчитывает на войну с Россией.

« Ведь если он проиграет — а он проиграет — у него в руках окажется отличный повод для того, чтобы снова покричать всему миру о том, что он «жертва агрессии», потребовать вступления Украины в НАТО, потребовать размещения американских ракет и, конечно же, потребовать денег», — объяснил Родионов в беседе с ФАН.

Еще одной причиной, по которой Зеленский не желает мира, является попытка решить внутренние проблемы государства и обратиться к нации с требованием сплотиться перед лицом «внешней угрозы», подытожил политолог.