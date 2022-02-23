«Последствия непредсказуемы»: в США испугались жестких санкций против РФ

У Владимира Путина было восемь лет, чтобы сделать российскую экономику «более изолированной», самодостаточной и защищенной от западных санкций, констатируют журналисты американской газеты The New York Times. Кажется, план президента РФ сработал.

Не исключено, что ограничения, разработанные администрацией президента США Джо Байдена, не повлияют на российское руководство должным образом. Помимо персональных санкций для влиятельных чиновников РФ предусмотрены и банковские санкций, которые затронут работу крупнейших в стране банков (например, Сбербанка и ВТБ), но с последствиями такого решения столкнутся не только россиян.

«Будут неожиданные и непредсказуемые последствия для глобальных рынков», — цитирует NYT научного сотрудника Университета Джорджа Вашингтона Марию Снеговую.

Многие аналитики скептически относятся к тому, что США и Евросоюз могут следовать самым жестким вариантам санкций — «они могут быть сами обескуражены опасениями по поводу сопутствующего ущерба для их собственной экономики», отмечают американские журналисты, а европейские партнеры Штатов могут и вовсе не пойти на такой шаг.

«Эксперты говорят, что меры против российских энергетических доходов могут оказать наибольшее влияние на страну, но это также приведет к нестабильной политической ситуации для господина Байдена и других мировых лидеров, поскольку цены на нефть и газ растут в период высокой глобальной инфляции», — сказано в статье.

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При этом уточняется, что некоторые российские госпредприятия и частные компании фактически выиграли от санкций США, введенных с 2014 года: политика Кремля по импортозамещению привела к увеличению их прибыли.

Даже в случае введения Западом жестких ограничений для нефтегазового сектора РФ помочь соседней стране может Китай, увеличивающий закупки энергоносителей. Ранее два государства объявили о заключении 30-летнего контракта, согласно которому КНР будет закупать газ по новому трубопроводу, проходящему через Сибирь. Китай также может содействовать РФ в экспорте технологий после соответствующего запрета, введенного США.

«Китайские компании также могли бы заполнить некоторые пробелы в цепочке поставок, возникшие в результате запрета экспорта некоторых американских в Россию», — пишет автор статьи в NYT.

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