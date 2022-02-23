Российские лыжники-юниоры победили в эстафете на чемпионате мира в Люгне

Мужская сборная России выиграла эстафету 4х5 км на чемпионате мира среди юниоров, который стартовал 22 февраля в норвежском Лигне.

Российские юниоры в составе Никиты Родионова, Александра Ившина, Никиты Денисова и Савелия Коростелева преодолели дистанцию за 49 минут 16,4 секунды. Серебряные награды завоевали норвежские лыжники, проигравшие победителям 21,8 секунды. Бронза досталась американцам.

Накануне этот же квартет занял первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км. Первенство мира среди юниоров завершится в воскресенье, 27 февраля.