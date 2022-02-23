Аналитик Охрименко: у Зеленского есть возможность зачистить националистов на Украине

Аналитик Александр Охрименко прокомментировал призыв Владимира Путина к привлечению украинских националистов к ответственности.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский имеет такую возможность. Однако хватит ли у него политической воли для совершения подобного шага — остается большим вопросом.

«Я конечно не могу ответить за Зеленского, тем более за его полицию, сделают ли они, но такая возможность у него сейчас есть. И если сейчас пройдет зачистка, то я думаю, общество ее поддержит, в том числе зачистку таких радикальных элементов», — сказал специалист в рамках выступления на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин принял закон о признании независимости республик Донбасса. Однако этот шаг столкнулся с критикой со стороны Запада. В отношении Москвы уже ввели санкции.