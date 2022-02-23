«Вымерли джентльмены»: Сатановский ответил на угрозы министра обороны Великобритании

Политолог Евгений Сатановский назвал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса «болтливым дураком» после его слов о том, что Лондон готов нанести удар по российским интересам в любой точке мира.

23 февраля Уоллес выступил перед военнослужащими конной гвардии, отметив, что «шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму».

«Мы всегда можем повторить это», — подчеркнул британский министр.

По мнению Сатановского, англичанин «до крайности груб, чтоб не сказать хамоват», а с джентльменами и леди в рядах элиты Великобритании «давно напряженка» — они вымерли, иронизирует политолог, но уступили место в политике «мегерам, гарпиям, коровам и овцам».

Эксперт напомнил, что в ходе Крымской войны из более чем 200 тысяч английских солдат 22 602 человека погибло от ран и болезней, еще 18 253 человека были ранены. А Севастополь и Крым, которые тогда были российскими, в итоге ими и остались.

«Так что идея пнуть там, либо в любом другом месте планеты британским сапогом российские интересы, разумеется, любопытна, но проблема в том, хватит ли у того огрызка Британской империи, который представляет Бен Уоллес, для этого народу», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

wikipedia.org / Investigatio / CC BY-SA 3.0 / Деталь панорамы Франца Рубо Оборона Севастополя

Напомним, Крымская война продолжалась с октября 1853 года по февраль 1856-го. По ее итогам Российская империя потерпела поражение, проиграв союзу Османской империи, Франции, Великобритании и Сардинского королевства. Целью царя Николая I объявлялось освобождение православных народов, находящихся под турецкой властью, а также обеспечение безопасности южных российских границ и контроль над Черным морем.

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