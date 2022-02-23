Онкобольной форвард «Салавата Юлаева» Амиров рассказал о своем состоянии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Родион Амиров, выступающий в аренде за «Салават Юлаев», сохраняет позитивный настрой даже несмотря на опасную болезнь.

По словам хоккеиста, он продолжит играть и надеется, что тем самым вдохновит людей. Онкобольной Амиров старается сохранять положительные эмоции и советует делать это всем.

«Никогда нельзя сдаваться. Ты можешь преодолеть все препятствия, которые тебе даны на жизненном пути. Нужно всегда сохранять позитивный настрой», — цитирует Родиона Амирова канадское издание Sportsnet.

Ранее генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас сообщил, что у 20-летнего форварда из России была диагностирована опухоль головного мозга. Сейчас он проходит лечение в медицинском учреждении в Германии и не вернется на лед до конца сезона. Напомним, канадский хоккейный клуб выбрал Родиона Амирова для участия в первом раунде на драфте НХЛ 2020 года.