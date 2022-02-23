Евросоюз официально принял санкции за признание независимости республик Донбасса Россией

Руководство Евросоюза официально приняло новый санкционный пакет против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Евросоюз сделал соответствующее официальное заявление. Отмечается, что в Брюсселе завершили процедуру по приему новых санкций в отношении России, которая признала суверенитет республик Донбасса. Документ планируют опубликовать до конца дня.

МИД РФ ранее заявил, что политика США зациклена на введении недобросовестных ограничений. В настоящее время против России утвердили уже свыше сотни пакетов санкций.