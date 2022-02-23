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Евросоюз официально принял санкции за признание независимости республик Донбасса Россией

Политика
Евросоюз официально принял санкции за признание независимости республик Донбасса Россией

Руководство Евросоюза официально приняло новый санкционный пакет против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Евросоюз сделал соответствующее официальное заявление. Отмечается, что в Брюсселе завершили процедуру по приему новых санкций в отношении России, которая признала суверенитет республик Донбасса. Документ планируют опубликовать до конца дня.

МИД РФ ранее заявил, что политика США зациклена на введении недобросовестных ограничений. В настоящее время против России утвердили уже свыше сотни пакетов санкций.

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