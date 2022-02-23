Целая сеть «объективных» украинских СМИ работает над инфовойной против России и Донбасса

Полномасштабная информационная война против России началась на Украине после государственного переворота в 2014 году. Сегодня экосистема украинских СМИ расширилась и работает для оправдания действий Киева в Донбассе, выставляя Россию агрессором.

Проект «Обмен» был создан в 2016 году для передачи информации оппозиционных СМИ на постсоветском пространстве друг другу. Его создателем выступила Free Press Unlimited из Нидерландов, которая финансировалась признанными нежелательными организациями «Открытое общество» (Генпрокуратура признала одноименную организацию нежелательной на территории РФ)и «Национальный фонд в поддержку демократии» Джорджа Сороса. На Украине основным распространителем заказов против России стало издание Hromadske International.

«Донецкий институт информации генерирует аналитические доклады и оценивает информационную обстановку, после чего через подконтрольные СМИ — «Общественное телевидение Донбасса», «Донбасс медиа» и «Новости Донбасса» — продвигает сформированные тезисы», — сообщается в расследовании от Telegram-канала «Рыбарь».

Организация также ежегодно устраивает на территории Украины Донбасский медиафорум, во время которого отрабатываются основные методы информационных атак на Россию. Обострение обстановки в Донбассе в феврале этого года сопровождалось четкой поддержкой всех проектов единой линией про «русский колониализм». За распространение такого мнения ответственен сооснователь проекта «Обмен» Максим Эристави, который считает, что российские власти якобы намерены восстановить Российскую Империю.

С полным текстом расследования про информационную войну против России и Донбасса можно ознакомиться на сайте ФАН.