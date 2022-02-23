В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Жителей Санкт-Петербурга ожидает резкое ухудшение погодных условий в четверг, 24 февраля. В связи с усилением ветра, специалисты Росгидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности в Северной столице.

Согласно прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, с 12 часов 24 февраля в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. Показатели скорости ветра в городе на Неве будут колебаться в пределах от 15 до 18 метров в секунду. Автовладельцев просят быть предельно осторожными при движении и по возможности отказаться от поездок в связи с повышенным риском возникновения дорожно-транспортных происшествий.

С наступлением зимы жители Санкт-Петербурга столкнулись с многочисленными проблемами, вызванными неготовностью коммунальных служб к снегопадам. Горожане жалуются, что движение по дорогам и тротуарам осложняется из-за неубранного снега и гололедицы. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов не торопится выводить на улицы Северной столицы необходимое количество единиц снегоуборочной техники.