Газета The Wall Street Journal не исключила введение санкций против Шойгу из-за Украины

Власти Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций, куда может попасть глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.

Вместе с Шойгу под санкциями ЕС могут оказаться глава Администрации президента РФ Антон Вайно, начальники штабов ВМФ России и представители трех российских банков. Кроме того, за якобы дезинформацию об Украине ограничения могут грозить организации «Агентство интернет-исследований».

Все санкции могут ввести из-за решения президента РФ Владимира Путина признать независимость республик Донбасса, уточняет издание.

Ранее МИД Китая заявил, что Пекин выступает против любых односторонних ограничений в отношении России. Об этом журналистам сказала официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.