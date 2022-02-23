Политолог Станкевич назвал долгим процесс признания ЛДНР в мире

Мир будет долго признавать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Такое мнение высказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Понимание мотивов и гуманитарное сочувствие – это то, чего можно ждать от других стран на начальном этапе после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Об этом Станкевич заявил в эфире телеканала «360». Аналитик считает, что государство должно оценить, какие будут последствия после признания независимости ДНР и ЛНР, поэтому перед принятием решения необходимо посоветоваться с парламентом.

«Они вполне могут быть жесткими со стороны коллективного Запада и в первую очередь со стороны США. Думаю, что сейчас будет некая пауза и выжидание, потому что никто не знает, каким будет продолжение и насколько вероятна эскалация конфликта», — уверен он.

Тотальная мобилизация, которая объявлена на Украине, а также подготовка к разрыву дипотношений с РФ свидетельствуют о том, что Киев будет и дальше вести к эскалации конфликта, считает Станкевич. Он подчеркнул, что в Белоруссии уже понимают мотивы, которыми руководствовалась Россия. Но Минск, кажется, пока не готов к немедленным шагам по признанию независимости ДНР и ЛНР, резюмировал аналитик.

Ранее сообщалось, что Украина вводит дополнительные ограничения на территориях, граничащих с Россией, Белоруссией, ДНР и ЛНР. Такую информацию распространил украинский Госпогранкомитет.