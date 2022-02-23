Более 2,6 тыс. мирных жителей погибли в ДНР и ЛНР из-за военных столкновений

Почти три тысячи человек из гражданского населения Луганской и Донбасской народных республик скончались в результате военных действий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Гибнут женщины, дети и старики. Разрушены и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности. В результате среди раненых — не менее 5 500 мирных жителей. Более 2 600 гражданских лиц погибло», — говорится в сообщении.

В СК России отметили, что при нападении используется крупнокалиберная артиллерия, минометы, гранатометы и стрелковое вооружение. Также в результате обстрелов разрушено более 2,2 тыс. объектов гражданской инфраструктуры. Следователи подчеркнули, что эти цифры продолжают расти.