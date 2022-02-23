Эрдоган может встретиться с Путиным в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Анкару. Глава государства надеется встретиться с ним в ближайшее время.

Вместе с тем турецкий лидер отметил, что не принимает решение российской стороны касательно признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Анкара готова внести свой вклад в урегулирование ситуации. Найти выход из положения можно исключительно посредством выполнения комплекса Минских соглашений.

Ранее стало известно, что Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, Киев показал свое полное нежелание исполнять обязательства по минским договоренностям. Западные гаранты документа придерживались аналогичной позиции.