Леонид Якубович не стал называть Аллу Пугачеву великой актрисой

Телеведущий Леонид Якубович высказался о творчестве певицы Аллы Пугачевой. Он считает ее замечательной русской актрисой, но не великой.

Якубович рассказал журналисту Антону Красовскому на YouTube-шоу «Антонимы», что Пугачева была родоначальником целого жанра в музыке. Он заявил, что певица смогла сыграть роли, основываясь на нескольких небольших куплетах: «Настоящий полковник», «Эй, вы там наверху». Ведущий «Поля чудес» считает Пугачеву именно актрисой.

«Замечательная актриса. Подберем слово "великая" для чего-нибудь другого. Это только время оценит. Замечательная, да. Ну-ка попробуйте ее с кем-нибудь сравнить. Даже отношение к ней зрителя. Русский народ ее очень хорошо воспринимает», — отметил Якубович.

Ведущий также в этом разговоре заявил, что не стал бы общаться с тиктокером Даней Милохиным, и раскритиковал шутки юмористов Евгения Петросяна и Гарика Харламова. По словам Якубовича, ему больше нравится юмор шоуменов Максима Галкина и Ивана Урганта.