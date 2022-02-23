«Это успех»: политолог Вербищев восхитился внесением Захаровой в список санкций ЕС

Попадание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в антироссийский список Евросоюза является ее триумфом. Соответствующим мнением поделился политолог Олег Вербищев.

«Радио Свобода»1 — СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента — заявило, что Захарова может стать самым высокопоставленным дипломатом, попавшим под ограничения со стороны ЕС. По данным издания, компанию представителю внешнеполитического ведомства составят глава Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

По словам Вербищева, найти такого преданного своей родине человека, как Захарова, сейчас практически невозможно. Политолог обратил внимание на то, что представитель МИД является первой женщиной-дипломатом такого ранга, которая войдет в санкционный список. Он также указал на отсутствие эффективности решения внести ее в этот перечень для ЕС.

«И поэтому внесение ее в санкции Евросоюза — это лишь признание ее заслуг перед Россией. Это прямо успех», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что признание Донбасса может спровоцировать введение нового пакета антироссийских ограничений. Об этом рассказал депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента