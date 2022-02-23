«Пятый канал» в праздник покажет драмы о современных защитниках в Африке и на Донбассе

В праздничный День защитника Отечества «Пятый канал» сделал ставку на современное кино о героях наших дней. Как отметили в руководстве канала, в последние годы на экраны выходит все больше качественных патриотических фильмов об актуальных событиях, которые находят отклик у зрителей.

Так, в 17 часов в эфире - остросюжетный боевик «Турист» режиссера Андрея Батова. Сюжет фильма разворачивается в жаркой Африке, куда направляются российские инструкторы. Им предстоит обучить военнослужащих Центральноафриканской Республики противостоять многочисленным бандам, которые терроризируют местное население.

В 23.00 в эфире «Пятерки» начнется драма «Солнцепек» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума. Фильм о трагических событиях 2014 года в Донбассе актуален и сегодня, когда вновь обострилась ситуация на юго-востоке Украины. Министерство культуры Украины внесло «Солнцепек» в черный список. А режиссеры, продюсеры картины и исполнители главных ролей оказались в перечне лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.