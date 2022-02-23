На балансе тайного счета Зеленского обнаружили более миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский оказался долларовым миллиардером, сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

По имеющимся данным, украинский лидер является клиентом коста-риканского отделения банка Dresdner Bank Lateinamerika. Как удалось выяснить, баланс счета ежемесячно пополняют представители крупного национального бизнеса. Речь идет, в частности, об олигархах Ринате Ахметове, Игоре Коломойском и Викторе Пинчуке.

К тому же журналистам удалось раздобыть информацию о валютных операциях, которые были произведены со счета украинского лидера. Так, 34 миллиона долларов были потрачены на приобретение элитной недвижимости в Соединенных Штатах.