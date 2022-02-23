Граждане ЦАР встали на сторону России в вопросе ЛДНР в День защитника страны

Население Центральноафриканской Республики празднует День защитника ЦАР. Официальные мероприятия прошли в столице Банги у памятника специалистам из РФ и национальным бойцам.

Поздравления получили военнослужащие, выполняющие задачи по защите мирного населения и обеспечению безопасности. Жители ЦАР выразили благодарность военным силам страны и их союзникам за успехи в борьбе против боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Кроме того, центральноафриканцы заявили в ходе церемонии о поддержке решений российского руководства о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В мероприятии принял участие глава представительства Минобороны РФ в ЦАР генерал-майор Анвар Галимуллин. Вместе с членами «Русского дома» он провел несколько церемоний для местных студентов.

Издание Radio Lengo Songo сообщило, что празднование посвящено годовщине освобождения транспортного коридора Банги – Белоко. Операцию провели силы национальной армии ЦАР (FACA) год назад после того, как радикальные группировки заблокировали грузовые пути. В тот момент действия боевиков привели к серьезному экономическому кризису в стране.

«Но уже 23 февраля 2021 года правительственные войска изгнали преступников, и стратегическая трасса снова стала доступна для автоколонн. Именно этот день изменил нашу историю. Бойцы FACA перешли в наступление и начали активную фазу борьбы с бандитами», — говорится в статье Radio Lengo Songo.

Авторы материал поблагодарили также инструкторов из России, причисляемых западными СМИ к «ЧВК Вагнера». Отечественным специалистам принадлежит заслуга в обучении военнослужащих, сотрудников полиции, жандармерии и бойцов пограничных служб.

Во многом именно благодаря тренировкам, проведенным российскими инструкторами, силовые структуры Центральноафриканской Республики смогли вернуть мир и безопасность в стране. Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.