Пригожин попадал в санкционный лист Евросоюза 29 раз

Российский предприниматель Евгений Пригожин, согласно данным из открытых источников, попадал в санкционный лист Евросоюза 29 раз.

Пригожин оказался одним из лидеров по количеству попадания в списки ограничительных мер Евросоюза, в которых оказывалось много известных российских бизнесменов, в частности братья Ротенберги. Внесение Пригожина в санкционный список ЕС никак не повлияет на его бизнес-интересы. Какие-либо активы за рубежом у него отсутствуют, поэтому санкции никак на нем не отразятся. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«Может быть, вам будет интересен тот факт, что о включении в санкции Евгений Викторович уведомления ни разу не получал. Так же, насколько ему известно, как и 22 компании, которые по непонятной причине представители Евросоюза и США связывают с ним», — говорится в сообщении.

В «Конкорде» добавили, что есть определенные тревожные сигналы по некоторым инвестиционным проектам, касающимся внутреннего рынка, но это уже «отдельная история».

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее иронично ответил на вопрос журналистов о включении его матери и жены в санкционный список Евросоюза.