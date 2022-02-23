Глава Рязанской области отдаст свой однодневный заработок беженцам из ДНР и ЛНР

Губернатор Рязанской области Николай Любимов планирует пожертвовать собственные денежные средства беженцам из Донбасса.

Регион уже смог принять около 800 жителей Донецкой и Луганской народных республик. Большинство из них расположились в пунктах временного пребывания, а некоторых встретили родственники. Кроме того, в Рязанской области организован сбор гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Безусловно, им потребуется многое: от медицинского обеспечения и правовой помощи до организации досуга и обучения детей. Все это должно быть обеспечено в ближайшее время. Сегодня же я переведу однодневный заработок для оказания помощи людям», — пообещал Любимов.

Напомним, первый поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Рязанскую область 22 февраля. Всего в группу вошло 793 человека.