В МИД РФ обещают ответить на санкции США сильно и чувствительно

Россия обязательно ответит на санкции США. Этот ответ будет "выверенным и чувствительным" для американской стороны, заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что администрация США ввела уже 101-й пакет антироссийских санкций. По оценке российских дипломатов, эти меры идут в русле «непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России».

«Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов. Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы», — говорится в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В документе подчеркивается, что США используют шантаж, угрозы и запугивания, которые не работают с Россией. Но Москва всегда готова к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения и равноправия.

Накануне Вашингтон в ответ на признание Россией независимости ЛДНР ввел санкции против ВЭБ и Промсвязьбанка, их дочерних компаний, а также суверенного долга России и «представителей элит».