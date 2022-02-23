Reuters: посольство России в Киеве спустило флаги

Государственный флаг Российской Федерации был спущен со здания посольства страны на Украине, сообщило агентство Reuters.

Также стало известно, что во всех дипломатических представительствах РФ на украинской территории идет эвакуация персонала. По словам представителя российского посольства в Киеве, вывоз дипломатов начался.

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что накал противостояния между Североатлантическим альянсом и Российской федерацией нарастает на фоне ситуации вокруг Украины. По его словам, решение МИД РФ о вывозе персонала из Киева продиктовано опасениями как провокаций со стороны радикалов, так и возможностью террористических актов со стороны спецслужб США и Великобритании.