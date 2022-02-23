Экстрасенс Зираддин Рзаев предупредил о новом кризисе во второй половине 2022 года

Вторая половина 2022 года запомнится экономическим кризисом, но в России ситуация будет складываться лучше, чем было. Таким прогнозом поделился финалист «Битвы экстрасенсов» Зираддин Рзаев.

Ясновидящий предсказал недалекое будущее человечества. Так, по его словам, в 2022-2023 годах мир ожидают военные конфликты, при этом столкновения могут произойти на воде. Однако если люди не найдут общий язык для решения проблем, то это грозит серьезными последствиями, которые могут отразиться на всей планете.

«Для России 2022 год будет относительно спокойным. Экономическая ситуация в стране будет лучше, чем в прошлом. На Урале и близлежащих территориях вижу пожары, поэтому на эти точки на карте стоит обратить внимание», — заявил Рзаев в интервью порталу «Москва-Баку».

Однако мировому сообществу стоит приготовиться к сильному экономическому кризису, который ожидается во второй половине года. Грядущие сложности могут даже превзойти события 2008 года, а жить в таких условиях людям придется несколько последующих лет. К тому же в скором времени может повыситься курс доллара.