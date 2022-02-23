Глава ДНР Пушилин считает, что вопрос выхода Донбасса на границы должен разрешиться мирно

Вопрос выхода Донецкой и Луганской народных республик на границы может решиться без постороннего вмешательства. Соответствующее заявление сделал руководитель ДНР Денис Пушилин.

По словам главы региона, он надеется на мирный выход из сложившейся обстановки. Таким мнением Пушилин поделился во время пресс-конференции с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Ранее сообщалось, что внешнеполитическое ведомство ДНР уже занимается вопросом назначения посла в России. Об этом рассказал глава республики.