Губернатор Подмосковья Воробьев вручил награды военным врачам

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил военных медиков в парке «Патриот». Он вручил им награды в честь Дня защитника Отечества, традиционно отмечающегося 23 февраля.

Глава региона подчеркнул, что День защитника Отечества принято считать мужским праздником, однако это не значит, что женщины менее достойны поздравлений. Так, среди медицинского персонала «Патриота» есть женщины-военнослужащие, выполняющие важную работу по оказанию помощи и борьбе с пандемией COVID-19.

«Хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья. Хочу пожелать, чтобы впереди вас ждали светлые дни, чтобы всегда побеждали. Ну и конечно, чтобы в ваших коллективах, во всех наших коллективах была сплоченность», — приводит слова Воробьева телеканал «360».

Губернатор Подмосковья также вручил военным медикам награды. Первому награду вручили подполковнику медицинской службы Юрию Карамышеву. Он является автором системы диагностики ультразвуковым тепловизором, позволяющей диагностировать воспаление легких.