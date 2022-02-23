Политолог Киреев объяснил эвакуацию российских дипломатов с Украины

Россия эвакуирует дипломатов на Украине, чтобы избежать провокаций со стороны радикалов и западных спецслужб, рассказал Федеральному агентству новостей политолог Владимир Киреев.

МИД РФ ранее объявил, что в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства в Киеве. Также будут отправлены в Россию сотрудники генеральных консульств.

«Геополитическое противостояние между Москвой и НАТО, площадкой для которого стала бывшая советская республика, делает возможным использование всего арсенала средств борьбы времен холодной войны. Это и похищения, и провокации, и теракты, и дезинформация. Обе стороны уже плотно вошли в колею повторяющихся образов поведения», — прокомментировал ситуацию Киреев.

Он добавил, что на фоне обострения отношений России и Запада нельзя исключать никаких сценариев развития ситуации на Украине. Кроме того, российские дипломаты неоднократно становились объектами агрессии радикалов, а здания посольства в Киеве и генконсульства в Одессе подвергались нападениям со стороны националистов.