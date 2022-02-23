Кузнецова выразила благодарность Ростовской области за помощь беженцам из ДНР и ЛНР

Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова выразила благодарность властям Ростовской области за помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.

Депутат отметила, что регион стал своеобразным методическим центром по работе с эвакуированными в Россию жителями ЛДНР. Рабочее совещание Кузнецова провела в Ростове-на-Дону.

«Ростовской области особенная благодарность. Здесь ее миссия не только в том, что она приняла основной удар по приему беженцев, а и в том, что она стала методическим центром по этой теме в принципе на территории Российской Федерации», — подчеркнула она.

Главы ДНР и ЛНР ранее сообщили о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с эскалацией конфликта в Донбассе. В первую очередь территорию ЛДНР начали покидать женщины, дети и пожилые люди.