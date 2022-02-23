Чуприян заявил, что число эвакуируемых из Донбасса может вырасти до полумиллиона

Главы ЛНР и ДНР допускают рост числа эвакуируемых из Донбасса до полумиллиона человек. Об этом заявил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

Чуприян во время выступления на селекторном совещании «Единой России» в Ростове-на-Дону сообщил, что на данный момент никаких организационных проблем с размещением беженцев нет. При этом наблюдается снижение потока эвакуируемых из Донбасса жителей.

«Два главы написали на меня письма, что в случае ухудшения оперативной обстановки, количество эвакуированных людей будет полмиллиона», — отметил Чуприян.

С момента начала эвакуации из ЛНР и ДНР в Россию прибыло свыше 96 тыс. человек. Для их размещения в 12 регионах страны организовали 230 временных пунктов. Однако на фоне признания независимости республик поток беженцев начал уменьшаться, хотя ситуация в Донбассе по-прежнему неспокойная.