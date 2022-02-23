«Вожди незалежности отчаливают». Киевских политиков заподозрили в побеге перед концом режима

Скоро на Украине могут произойти радикальные политические изменения, вызванные военным и политическим конфликтами в стране. Киевский режим столкнется с быстрым распадом системы, а в российско-украинских отношениях наступит долгожданная разрядка, предрек экономист и политолог Георгий Колташов. Этим он объяснил начавшуюся эмиграцию нынешних киевских политических элит и вывод их капиталов заграницу.

По мнению эксперта, со скорыми переменами в Киеве связана паника националистически настроенных политиков, пришедших к власти после событий 2014 года.

«Те, кто нужно, уже бегут — готовят финансово-жилищные аэродромы в Испании, приобретают поместья, снимают дома. "Вожди незалежности" отчаливают. Это видят на линии фронта и прекрасно понимают. Но классической войны по образцу Второй мировой не будет, нынешняя Украина просто "рассыплется" под влиянием политических и информационных ударов», — рассказал директор Института нового общества в комментарии «ПС».

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Emeric Fohlen / Shawn Thew

По данным СМИ,Украину уже покинули предприниматель и народный депутат Вадим Новинский, бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Вадим Нестеренко и Андрей Ставницер, экс-губернатор Одесской области Владимир Немировский и многие другие.

Похоже, Запад окончательно закрыл для себя тему украинского кризиса. Санкции против РФ, накануне объявленные США, ЕС и Великобританией — лишь «имитация конфликта» с Россией, считает эксперт. Западные партнеры Киева окончательно «сдали» режим и лишь изображают борьбу с Москвой, признавшей независимость ЛДНР. Это объясняет характер новых, не слишком радикальных санкций — они не должны нанести ущерб европейским экономикам.

«Запад решил, что тема закрыта. Они сейчас имитируют конфликт с Россией. Не могут просто сказать: "Ладно, забирайте", а должны изобразить борьбу. Зеленский, когда ему аплодируют западные политики, понимает весь цинизм ситуации — что их аплодисменты ничего не меняют. Зеленского сейчас интересует, чтобы ему заносили деньги в личную кассу: он уже поставил крест на всем происходящем», — заявил Колташов.

После спланированной западным истеблишментом смены режима на Украине расплачиваться за «грехи» нынешних властей придется «рядовым неофашистам, просто потому что они бедные и глупые», полагает эксперт.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Ранее в Верховной раде рассказали о колоссальных доходах президента Украины. Народный депутат Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский регулярно получает по 12–55 миллионов долларов от украинских олигархов Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского — денежные переводы будто бы поступают на счет Зеленского в Dresdner Bank Lateinamerika из зарубежных банков. Кроме того, на счету главы офиса президента Андрея Ермака в банке Dresdner обнаружили 56 миллионов рублей.

По данным парламентария, Зеленский также совершил несколько крупных сделок: купил виллу в Майами за 34 миллиона долларов и восемь комплектов драгоценных украшений Graff за 5,6 миллиона рублей.

«На счетах президента Украины на Коста Рике в банке Dresdner Bank Lateinamerika скопилось чуть более $1.2 млрд за два с половиной года правления страной», — подытожил Кива.

Global Look Press / Lu Yang

О том, что семья Зеленского владеет элитной недвижимостью на итальянском курорте Форте-дей-Марми, журналисты сообщали еще в сентябре прошлого года. На тот момент стоимость двухэтажной виллы с бассейном, террасой, СПА-зоной, джакузи, спортивным залом и комнатой для персонала составляла около 4,5 миллиона евро. Сам Зеленский оправдывал покупку необходимым вложением денег «из-за несовершенной банковской системы в Украине».

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