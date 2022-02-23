Турчак рассказал о планируемой встрече глав МИД России и ДНР

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время планируется провести встречу глав Министерств иностранных дел ДНР и России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Лидер ДНР добавил, что сейчас МИД республики прорабатывается вопрос по назначению посла в России.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал Пушилина. Это далеко не первый случай блокировки руководством YouTube ресурсов республик Донбасса.