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Турчак рассказал о планируемой встрече глав МИД России и ДНР

Политика
/ Обновлено: 23 февраля 2022 15:05
Турчак рассказал о планируемой встрече глав МИД России и ДНР

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что в ближайшее время планируется провести встречу глав Министерств иностранных дел ДНР и России.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. Лидер ДНР добавил, что сейчас МИД республики прорабатывается вопрос по назначению посла в России.

Ранее стало известно, что видеохостинг YouTube заблокировал официальный канал Пушилина. Это далеко не первый случай блокировки руководством YouTube ресурсов республик Донбасса.

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