Теннисист Медведев вышел из себя во время турнира АТР в Мексике

Российский теннисист Даниил Медведев не смог сдержать эмоции в ходе матча с французским соперником Беном Пэром.

После второго сета Медведев отставал в счете. При этом теннисист вышел из себя, когда не смог реализовать свой брейк-пойнт и отправил мяч в сетку. Он возмущался и кричал матом, что не может попасть в корт. Во время следующего розыгрыша российский спортсмен вновь не смог справиться с подачей соперника и разозлился еще сильнее.

«Что у него все в линию попадает?» — задавался вопросом Даниил Медведев и переходил на нецензурную брань.

В итоге Медведев все-таки смог обыграть француза в двух сетах — 6:3, 6:4 —и в следующем круге турнира выйдет на корт с испанским теннисистом Пабло Андухаром.

Напомним, ранее Даниил Медведев неоднократно давал волю эмоциям. Во время матча с теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом на турнире Australian Open он накричал на судью, поскольку тот видел, как Циципасу подсказывал его отец, но ничего не сделал.