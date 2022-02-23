Даниил Медведев высказался о гонке за первое место в рейтинге ATP

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался о гонке за первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Российский теннисист заявил, что попробует выиграть как можно больше матчей, чтобы в ближайшее время опередить серба Новака Джоковича и возглавить рейтинг.

«Что касается гонки за первое место рейтинга, я бы, может, чуть больше думал об этом, если бы Новак не играл. Если Новак выиграет турнир, сыграет хорошо, я не стану первой ракеткой. Когда представители большой тройки играют, шансы на победу в турнире у них очень большие», — цитирует 26-летнего теннисиста РИА Новости.

Напомним, Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема (ТБШ). После Australian Open — 2022 испанец Рафаэль Надаль стал первым мужчиной, выигравшим мэйджоры 21 раз.