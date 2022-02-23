Турчак прибыл в прифронтовую зону Донецка для пресс-конференции с главой ДНР Пушилиным

Зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак прибыл в прифронтовую зону в Донецке. Политик проведет совместную пресс-конференцию с главой ДНР Денисом Пушилиным.

Турчак и руководитель Донецкой Народной Республики, а также российский сенатор Александр Карелин возложили цветы к вечному огню. Церемония прошла у мемориального комплекса «Твоим освободителям Донбасс».

Турчак также является секретарем генсовета партии "Единая Россия". Ранее политик заявил, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик продиктовано желанием РФ защитить людей и дать им право на свободное и мирное существование.